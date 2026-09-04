El nadador Juan Manuel Morales rompe otro récord nacional y completa su colección en Brasil

El nadador vallecaucano Juan Manuel Morales volvió a hacer historia en São Paulo al establecer el récord nacional de los 800 metros libre en piscina corta, sumando así su cuarta nueva marca colombiana en el Troféu José Finkel 2026.

Morales registró un tiempo de 7:51.31 en los 800 metros libre y superó ampliamente la anterior marca nacional, que estaba en poder de Sebastián Muñoz con 8:07.57, registrada en el Campeonato Nacional de Piscina Corta de Medellín en 2024.

El nuevo récord se suma a las marcas que el nadador caleño ya había conseguido en esta competencia en los 400, 1500 y 200 metros libre, consolidando una actuación sobresaliente en São Paulo.

En los 400 metros libre, Morales había registrado 3:42.76, mientras que en los 200 metros libre marcó 1:46.20, en ambos casos superando sus propios récords nacionales. También estableció una nueva marca colombiana en los 1500 metros libre.

El Troféu José Finkel se disputa en el Esporte Clube Pinheiros de São Paulo y reúne a nadadores de alto nivel. La competencia se convierte así en un escenario clave para Morales, quien continúa elevando sus propios registros y dejando una destacada representación colombiana en Brasil.