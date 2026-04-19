“Andamos sin estrés”: reaparece ‘Bendito Menor’ tras paro armado en La Guajira

En redes sociales circula un video donde aparece alias ‘Bendito Menor’, movilizándose en motocicleta junto a su pareja sentimental, al parecer en La Alta Guajira, cerca a zona de playa.

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En tono de burla, el cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, hace referencia a la recompensa que las autoridades ofrecen por información que permita su captura.

“Descontrolando todos los rincones de La Guajira, Conquistadores hasta la muerte, mil millones dando vuelta, relajadito; sin estrés”, se le escucha decir.

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Naín Pérez Toncel continúa evadiendo a las autoridades pese a los recientes operativos en su contra.

Recientemente la Primera División del Ejército desarrolló un operativo que dejó a nueve hombres de su anillo de seguridad abatidos.

Asímismo, en conjunto con la Policía y el Gaula Militar, adelantan actividades conjuntas para garantizar la seguridad, especialmente en zonas comerciales, tras la alteración del orden público por un paro armado líderado por alias “Bendito Menor” entre el 14 y 16 de abril, que dejó pérdidas económicas por más de 35 mil millones de pesos.