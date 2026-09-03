Crisis de agua llega al aeropuerto de Santa Marta: activan cuatro carrotanques diarios

La falta de agua que afecta a Santa Marta ya llegó hasta el aeropuerto Simón Bolívar. La escasez generó el domingo dificultades en el sistema de refrigeración, además de problemas en baños, lavamanos y otras dependencias del terminal, provocando incluso protestas de pasajeros en las salas de espera.

Ante la situación, la Alcaldía de Santa Marta, a través de Essmar, acordó suministrar cuatro carrotanques de agua diarios, o los que sean necesarios, para garantizar el funcionamiento del aeropuerto.

El abastecimiento comenzó de inmediato y, según un portavoz autorizado del terminal, las operaciones actualmente se desarrollan con normalidad, sin novedades en los vuelos ni en la atención a los viajeros.

La medida busca evitar que la situación vuelva a repetirse durante el fin de semana, cuando está previsto un incremento en la frecuencia de vuelos desde y hacia Santa Marta.

Essmar confirmó además que su gerente, David Millán Orozco, se reunió con Alberto Quintero Pacheco, director del área concesionada del aeropuerto, para definir alternativas de suministro ante las necesidades actuales y el crecimiento proyectado de la terminal.

Así, una crisis que durante semanas ha afectado el suministro de agua en distintos sectores de Santa Marta terminó impactando también uno de los principales puntos de entrada y salida de turistas de la ciudad.