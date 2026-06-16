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16 jun 2026 Actualizado 14:42

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Presidente Trump afirmó que podría restablecer “pronto” las sanciones al petróleo ruso

Washington suspendió algunas sanciones al petróleo ruso para contrarrestar la fuerte subida de los precios del crudo provocada por su guerra contra Irán.

Imagen de referencia. Donald Trump - Petroleo Rusia: Getty Images.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes 16 de junio que podría restablecer “pronto” las sanciones al petróleo ruso, después que los líderes del G7 acordaran aumentar la presión sobre Moscú para poner fin a la guerra en Ucrania.

Washington suspendió algunas sanciones al petróleo ruso para contrarrestar la fuerte subida de los precios del crudo provocada por su guerra contra Irán, pero el lunes anunció un acuerdo con Teherán para poner fin a este conflicto.

“Pronto podremos hacer eso, porque el petróleo ya está fluyendo” por el estrecho de Ormuz, aseguró Trump, en referencia a aumentar las sanciones contra Rusia, en los márgenes de la cumbre del G7 en Evian, en el este de Francia.

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