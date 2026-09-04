Bad Bunny y GTA 6, esto se sabe sobre la música del esperado videojuego

A pocos meses del lanzamiento de GTA VI, la música vuelve a ser uno de los temas que más interés genera entre los seguidores del videojuego. Rockstar Games ya ha revelado algunos de los artistas y canciones que harán parte de su banda sonora, aunque todavía quedan muchos detalles por conocer.

Entre los nombres que han llamado la atención de los fanáticos está Bad Bunny, uno de los artistas latinos más importantes de los últimos años. Sin embargo, Rockstar Games no ha confirmado oficialmente ninguna canción del puertorriqueño para GTA VI.

En redes sociales se han mencionado algunos temas que podrían estar relacionados con el soundtrack, entre ellos “La Romana”, “25/8” y “Dema Ga Ge Gi Go Gu”, esta última junto a El Alfa. Estas canciones pertenecen a diferentes etapas de la carrera de Bad Bunny y aparecen entre las opciones que los seguidores han relacionado con el esperado videojuego.

Por ahora, tampoco se han mencionado oficialmente canciones de álbumes más recientes del artista, como Un Verano Sin Ti o Debí Tirar Más Fotos.

Rockstar Games sí ha presentado oficialmente parte de la música que acompañará a los jugadores durante GTA VI en el tráiler oficial. Entre las canciones anunciadas están “Pop Bottles” de Birdman y Lil Wayne, “Pound Town” de Sexyy Red y Tay Keith, “Skrilla” de Kodak Black, “Love Bites” de Def Leppard y “People Are People” de Depeche Mode.

La música ha sido una parte fundamental de la identidad de la saga Grand Theft Auto, por lo que la selección de canciones para esta nueva entrega es uno de los elementos que mantiene atentos a los fanáticos.