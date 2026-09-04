Camilo estrena “El Árbol”, primer sencillo de su nuevo álbum

El cantante colombiano Camilo presentó este 3 de septiembre “El Árbol”, el primer sencillo de su próximo álbum de estudio, Para Cuando Sean Mayores. La canción ya está disponible en las plataformas digitales y marca el comienzo de una nueva etapa musical para el artista.

La historia de este nuevo sencillo “El Árbol” parte de una pregunta sencilla, pero difícil de responder: ¿Qué haríamos si supiéramos que un momento será la última vez que lo viviremos? Desde esa idea, Camilo construye una canción sobre la costumbre de vivir con afán y no detenerse a disfrutar las cosas que ocurren en el día a día.

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El artista también ha hablado sobre esos recuerdos que solo se entienden con el paso del tiempo, el último abrazo a una persona querida, la última vez con los amigos del colegio o la última vez que se montó en la bicicleta de su infancia. La reflexión atraviesa toda la canción y plantea la importancia de reconocer el valor de cada momento mientras está ocurriendo.

Musicalmente, el artista utiliza el género del pop como base para desarrollar esta nueva historia. En la canción también aparece la nostalgia por haber dejado atrás algunas experiencias de la infancia y el deseo de recuperar esa capacidad de detenerse y disfrutar el presente.

Con “El Árbol”, Camilo abre así el universo de Para Cuando Sean Mayores, un álbum que llegará el 9 de septiembre y que promete mostrar una faceta más personal del artista.