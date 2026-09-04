Policía maneja tres líneas de investigación: presidente de Corte Suprema por amenazas a magistrados

Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de las amenazas contra los magistrados del alto tribunal y la posibilidad de que esas tengan que ver con el exgobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez.

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Mencionó que en la reunión que sostuvieron los magistrados de la Corte con el presidente Abelardo de la Espriella se acordó reforzar la seguridad del Palacio de Justicia.

“Fue una reunión en la que el centro del tema fue ese, dio el apoyo y respaldo a la Corte Suprema de Justicia”, dijo.

Kiko Gómez y su posible vinculación a las amenazas

En 6AM W, ‘Kiko’ Gómez se desligó de cualquier tipo de relación con las amenazas contra los magistrados de la Corte Suprema y del ataque a la sede de la Procuraduría. Tras esto, Lenis comentó que las autoridades manejan tres líneas de investigación, revelando que una de ellas es la del exgobernador.

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“En efecto, hay una posibilidad que allí se planteó. Lo importante es que la Fiscalía, La Policía y la Dijín avancen en las investigaciones para esclarecer el asunto. Hablé con el director de la Policía y una de las posibilidades es esa (Kiko Gómez)”, indicó.

Relación de la Corte con Abelardo de la Espriella

Lenis señaló que la visita del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, sienta un buen presente para las relaciones entre el Ejecutivo y el Judicial.

“El presidente ha enviado una señal con que desea tener un adecuado relacionamiento con la justicia. Ir a la Corte y reunirse con los magistrados es un mensaje claro de interés genuino”, dijo.

Así las cosas, aseguró: “Si trabajamos conjuntamente en un marco respetuoso, le va mejor al país para que el Estado y la justicia puedan funcionar”.

Escuche la entrevista completa con el presidente de la Corte Suprema de Justicia aquí: