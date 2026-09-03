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“Es algo descabellado”: ‘Kiko’ Gómez negó relación con ataque contra sede de Procuraduría

Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, exgobernador de La Guajira condenado por el asesinato de un concejal Luis Gregorio López, contactó desde su lugar de reclusión con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para aclarar la vinculación de su nombre con el ataque al edificio de la Procuraduría.

Aseguró que es una idea “descabellada” decir que atentó contra la Procuraduría y le atribuyó ese señalamiento al periodista Gonzalo Guillén.

A propósito de su condena, aseguró que no comparte la decisión y aún no ha tomado la decisión de asistir a nuevas instancias para apelar la determinación judicial.

“Estoy pagando mi condena y estoy presto a aclarar la situación”, dijo.

Escuche la entrevista completa con ‘Kiko’ Gómez aquí: