Presidente del Senado pide cuentas por pasaportes y alerta por energía y operaciones militares

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, puso sobre la mesa tres asuntos de interés nacional: el proceso de nuevos pasaportes impulsado por el gobierno del expresidente Gustavo Petro con Portugal, las condiciones de los bombardeos contra grupos armados ilegales y la situación energética de la Costa Caribe.

Sobre los pasaportes, Henríquez envió un derecho de petición a la Cancillería para conocer el avance del proceso, luego de la suspensión ordenada por el Tribunal de Cundinamarca.

El congresista pidió claridad sobre el contrato, la inversión, las dificultades advertidas en la decisión judicial y la vida útil de los documentos.

“Estoy pidiéndole a la Cancillería que nos informe en qué va el tema, cómo vamos a superar las dificultades que presuntamente cita el juez”.

El presidente del Senado también reclamó explicaciones sobre las condiciones del acuerdo y los recursos comprometidos.

“Que nos aclaren cómo ha sido el contrato, la inversión, todos esos temas que hoy siguen suscitando dudas”.

Honorio Henríquez pidió más inteligencia militar

Frente a los bombardeos contra estructuras ilegales, Henríquez hizo énfasis en la necesidad de proteger a niñas, niños y adolescentes y pidió fortalecer las capacidades de inteligencia de la Fuerza Pública para evitar afectaciones a menores.

“Siempre hay que preservar la vida de los menores, de los niños, de los adolescentes”, afirmó.

Según el presidente del Senado, el uso de nuevas tecnologías podría contribuir a establecer con mayor precisión quiénes se encuentran en los objetivos antes de ejecutar operaciones militares.

“Para eso es fundamental la inteligencia militar, que ha sido diezmada en los últimos años en Colombia, pero se necesita más inteligencia”.

Alerta por posible racionamiento en la Costa Caribe

Henríquez también se refirió a la situación energética de la Costa Caribe y anunció que el Senado trabaja en una estrategia de ahorro de energía. Entre las propuestas está la instalación de sensores de movimiento en las instalaciones del Congreso.

El senador sostuvo que las medidas de ahorro deberían convertirse en una política nacional y ser lideradas por el Gobierno: “La política de ahorro de energía es necesaria y fundamental y debe liderarla el Gobierno Nacional”.

Además, advirtió sobre el riesgo de racionamientos en la región si no se concretan las inversiones necesarias y señaló que el comportamiento del fenómeno de El Niño será determinante.

“Todo depende también de lo que suceda con el fenómeno de El Niño. Dicen que existe un 63% de probabilidades de que sea muy fuerte”.

Henríquez advirtió que un eventual fenómeno climático fuerte podría generar impactos no solo en el suministro eléctrico, sino también en las cosechas y el campo colombiano.

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