“No nos vean la cara de bobos”: alcalde de Prado contra el ministro de Agricultura

Tolima

Duros cuestionamientos lanzó el alcalde de Prado, José Jadel Flórez, contra el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, por lo que considera incumplimientos del Gobierno nacional frente a los primeros acuerdos asumidos con el gremio de los arroceros.

Según el alcalde, el gobierno de Abelardo de la Espriella prometió ayudarlos a salir de la crisis a través de soluciones relacionadas con la Tasa por Uso de Agua y el contrabando de arroz proveniente de países vecinos. Sin embargo, hasta ahora el ministro Dangond se habría negado a reunirse con ellos.

“No quiero ser insubordinado, pero sí, claro. Aquí que no nos sigan viendo la cara de bobos a los arroceros y nos sigan llevando en el costal donde siempre nos han llevado. Es el momento de que, por lo menos, el vicepresidente José Manuel Restrepo conozca de viva voz de los arroceros la posición arbitraria, grosera e irrespetuosa que ha asumido el ministro Dangond respecto a los arroceros”, aseveró el mandatario local.

En una reciente visita al Tolima, el ministro Dangond se reunió con líderes locales y gerentes de distritos de riego en el municipio de El Espinal. Sin embargo, al parecer, hasta ahora se habría negado a reunirse con la junta directiva de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), lo que ha generado malestar entre sus líderes y mandatarios.

“Que no nos vaya a pasar como la ministra de Educación (Viviane Morales), que estaba proyectando un modelo de educación diferente al que el presidente había anunciado. Eso no es cuento de que la primera se le enfermó, eso fue lo que justificó para dejar la cartera. Aquí se tienen que hacer las cosas como indican los ejecutivos”, esgrimió el alcalde de Prado.

Su pronunciamiento surgió en medio de una reunión en el Tolima con el gerente de Fedearroz, Rafael Hernández, y otros dirigentes políticos de la región. Todos acordaron realizar las gestiones necesarias para alcanzar un diálogo directo con el presidente o vicepresidente y buscar soluciones para el gremio.