Comunidades de Ibagué amenazan con bloquear la vía hacia La Línea por trancones de hasta 10 horas

Tolima

Desesperados permanecen los residentes del municipio de Cajamarca y los conductores que transitan por su vía principal hacia el Alto de La Línea, debido a los trancones de hasta 10 horas generados por el deslizamiento registrado en el sector de Calle Larga el pasado 24 de julio.

Según el alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia, las comunidades de su municipio están a punto de convocar a protestas o bloqueos viales para manifestar su inconformismo por las dificultades de movilidad ocasionadas por los cierres parciales.

“Estamos a bordo de una movilización de la comunidad para cerrar la vía. Entendemos que el sector comercio está muy golpeado, las ventas del transporte se redujeron más de un 70 %, a la comunidad le queda difícil salir de las veredas. Esto, por la complejidad del corredor”, manifestó el mandatario.

De acuerdo con los anuncios del Instituto Nacional de Vías (Invías), la rehabilitación total de la movilidad se prevé para el próximo 30 de septiembre.

“Logramos hacer un acuerdo con el Invías. Inicialmente iba a ser la apertura en octubre; ellos pusieron 24 horas de trabajo y esperamos que el 30 de septiembre pueda darse apertura y, en un mes, dar paso a dos carriles y poder superar esta barrera en lo que corresponde al talud que se fue”, advirtió.

El alcalde agregó que su municipio espera soluciones estructurales para la movilidad, más allá de la intervención puntual por el deslizamiento.

“Esta es una invitación para que el Gobierno nacional vea la necesidad de la doble calzada en Cajamarca, porque este es un panorama que no solo se da por la afectación que se presentó en el mes de julio, sino que siempre tenemos trancones. Una o dos veces por semana tenemos congestión”, señaló.

Dato: La vía Ibagué-Cajamarca-Calarcá permite la movilidad de cerca del 70 % de la carga del país, lo que resalta su importancia para la economía nacional.