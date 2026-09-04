‘Kiko Gómez’ recibió el alta médica y fue trasladado a la cárcel de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que los médicos del hospital Federico Lleras Acosta que atendían al exgobernador de la Guajira, ‘Kiko Gómez’, le dieron el alta en la mañana del viernes 4 de septiembre luego que permaneciera durante varias horas en el centro asistencial por una descompensación que sufrió al llegar a la cárcel de Ibagué trasladado de la cárcel de la Dorada, Caldas.

Juan Francisco Gómez llegó al Coiba de Picaleña en la tarde del jueves 3 de septiembre en medio de un fuerte dispositivo de seguridad trasladado por orden del presidente, Abelardo de la Espriella, tras alerta de seguridad emitida por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Joaquín Urbano, quien advirtió sobre posibles riesgos para los integrantes de la Sala de Casación Penal y sus familias.

“A primera hora de la mañana entramos por el INPEC a su celda, revisamos sus pertenencias, encontramos un celular y vamos a hacer la investigación”, dijo el presidente.

Lo que dijo el hospital sobre el estado de salud de ‘Kiko Gómez’

“El paciente fue valorado oportunamente por el equipo asistencial y teniendo en cuenta las condiciones clínicas encontradas durante la atención, se determinó la necesidad de mantenerlo bajo vigilancia médica especializada”, dijo Diego Padilla, subgerente científico del hospital, al entregar detalles de la situación médica de ‘Kiko Gómez’.

En un comunicado a la opinión pública el centro asistencial además dio a conocer que el privado de la libertad permaneció en condiciones clínicas estables y conseguimiento permanente, mientras estuvo en el centro asistencial.

Luego de darle el alta médica fue trasladado a la cárcel de Picaleña en Ibagué donde seguirá cumpliendo una pena de 55 años de cárcel por condenas relacionadas con homicidios.