Policía destruye maquinaria para minería ilegal por más de $2.500 millones en el Tolima

Tolima

Un nuevo operativo contra la minería ilegal fue desplegado por parte de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, en el municipio de Ataco, sur del Tolima.

La intervención se concentró en tres puntos de extracción ilícita de oro, ubicados en la vereda Paipa, jurisdicción del municipio de Ataco, donde fueron inutilizadas o incineradas cinco excavadoras y dos motores industriales, equipos que harían parte de la infraestructura utilizada para la explotación de los recursos minerales.

“La afectación a esta cadena logística asciende aproximadamente a 2.570 millones de pesos, debilitando la capacidad operativa, debido a que cada excavadora tendría una capacidad de producción cercana a los 2.600 gramos de oro mensuales, equivalentes aproximadamente a 2.340 millones de pesos en el mercado ilegal”, explicó el brigadier general Óscar Mauricio Rico, director de Carabineros.

La extracción ilegal de oro en este punto representaría, además, una fuente de financiación para los grupos armados al margen de la ley, que obtendrían aproximadamente 175 millones de pesos mensuales mediante coimas o “vacunas” exigidas sobre la producción minera.

“La operación no solo impacta la infraestructura empleada para la extracción ilícita, sino que busca interrumpir el flujo de recursos que alimenta las economías criminales y que afecta directamente la seguridad y tranquilidad de las comunidades rurales”, agregó el oficial.

Según la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se han desplegado más de 200 operaciones contra la minería ilegal solo en Ataco, sin que se pueda extinguir por completo la problemática social que afecta al municipio y la problemática ambiental de los ríos Saldaña y Atá.