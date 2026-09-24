Festech 2026 dejó negocios proyectados en Ibagué por cerca de $2.700 millones

Ibagué

Con la participación de más de 100 empresas y la asistencia de más de 5.500 personas se desarrolló durante tres días en Ibagué Festech 2026, evento que sigue posicionando a la ciudad en el escenario de la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la generación de nuevas oportunidades empresariales en Colombia.

Durante el evento se desarrollaron más de 75 actividades, con la participación de conferencistas y panelistas, quienes compartieron experiencias y conocimientos relacionados con transformación digital, innovación, emprendimiento, liderazgo y nuevas tecnologías.

“Los resultados demuestran que Ibagué tiene talento, empresarios, emprendedores y ciudadanos interesados en aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología. Superar los 5.500 asistentes, reunir a más de 100 empresas y generar conexiones empresariales por cerca de $2.700 millones nos demuestra la importancia de seguir impulsando estos escenarios”, dijo Vilma Rivera, secretaria TIC de la Alcaldía de Ibagué.

Por otra parte, sostuvo que este tipo de eventos generan desarrollo para la región “La alcaldesa Johana Aranda le ha apostado a la tecnología, la innovación y al fortalecimiento del ecosistema empresarial como herramientas para generar nuevas oportunidades en nuestra ciudad”.

Festech dejó negocios proyectados por cerca de $2.700 millones

Según Vilma Rivera, secretaria Tic de Ibagué, NegociaTech fue un escenario diseñado para generar conexiones empresariales y nuevas oportunidades comerciales.

Durante la jornada se realizaron 177 citas de negocios, que permitieron conectar a 44 compradores con 30 ofertantes del sector TIC, generando US$844.000 en oportunidades de negocio, equivalentes aproximadamente a $2.700 millones.

“Festech 2026 también entregó más de $15 millones en premios y contó con $1.200 millones en fondos de inversión, ampliando las posibilidades para que emprendimientos e iniciativas encuentren oportunidades de crecimiento, financiación y articulación con el ecosistema empresarial”, destacó Vilma Rivera.