En Ibagué entregaron vías en barrios que esperaron hasta 40 años por su recuperación

Ibagué

Uno de los principales problemas con los que se encontró la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, al inicio de su mandato en el año 2024 fue el deterioro en el que se encontraba la malla vial en los barrios de la ciudad, lo que llevó a crear un programa que se denominó el combo 3 x 1 que ha permitido que en los sectores intervenidos que se haga el cambio del sistema de alcantarillado y la recuperación de la capa asfáltica.

Precisamente en el marco de esta estrategia, en la última semana la Alcaldía de Ibagué entregó el mejoramiento de vías en el sector de Villa Marlén I, zona de la comuna 5 en las que se han entregado 60 vías.

“Hoy venimos a celebrar una historia. Tal vez acá no creían en la materialización de esta vía, y hoy, debe haber alegría en su corazón al ver cómo unos potreros se transformaron en vías”, dijo la alcaldesa, Johana Aranda, en el sector de Villa Marlén donde se han impactado vías en El Limonar, San Carlos y Rincón de Piedra Pintada.

Por otra parte, en el barrio Pueblo Nuevo tras 40 años de espera se hizo la entrega de 700 metros cuadrados que mejoran la movilidad para los habitantes del sector y refuerzan la movilidad en la zona centro.

“Aquí el trabajo se hizo completo, desde acueducto y alcantarillado. Verdaderamente nos dejaron una vía digna de una capital como Ibagué. A la alcaldesa, nuestra gratitud”, manifestó Álvaro Huertas, líder de la comuna 1.

Por ejemplo, en el barrio Villa Café se pusieron al servicio de la movilidad 10 cuadras completamente recuperadas, que incluyeron el cambio y reposición de redes de acueducto y alcantarillado, además de la pavimentación de las vías. En este sector de la comuna 9 son 30 cuadras recuperadas.

Las obras de recuperación vial seguirán en Ibagué

La Alcaldía de Ibagué dispondrá de $4.200 millones adicionales para intervención de la malla vial de la ciudad, tanto en la zona urbana como en el área rural. El uso de los recursos se estableció en el Acuerdo 042 de 2026, aprobado por el Concejo de Ibagué.

Ángel María Gómez, secretario de Hacienda Municipal, explicó que los recursos destinados a infraestructura y otras secretarías, como Planeación y Desarrollo Económico, provienen de adiciones al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2026, y cuyo valor se acerca a los $10.000 millones.

“Para malla vial urbana estamos destinando $3.600 millones, y para la zona rural, $620 millones; también recursos para educación, en un compromiso adquirido con la Contraloría Municipal”, aseguró el Secretario.