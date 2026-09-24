Servicio Geológico envía expertos a Chaparral tras superar los 600 sismos en el Tolima

Tolima

Cada día aumentan sin parar los sismos registrados en el Tolima, donde inició una secuencia inédita de movimientos telúricos desde el pasado 20 de septiembre. Según el más reciente resumen del Servicio Geológico Colombiano, en 13 municipios del departamento se han registrado 639 sismos.

El municipio más impactado, sin duda, es Chaparral, donde se han registrado 614 sismos, con magnitudes que oscilan entre los 2,0 y 4,5 grados en la escala de Richter. Le siguen San Antonio, con 10, y Prado, con dos.

“En general, esta sismicidad se ha localizado a menos de 35 kilómetros de profundidad. La secuencia sísmica relacionada con las réplicas corresponde a la dinámica esperada después del sismo del 10 de agosto, de magnitud 7,4. Estas réplicas se producen por el ajuste de esfuerzos dentro de la placa que se encuentra en subducción”, manifestó el director del Servicio Geológico, Amet Zuluaga.

Es decir, el Servicio estudia la posibilidad de que se trate de réplicas del terremoto del 10 de agosto o que estén relacionadas con las fallas geológicas que hay en Chaparral, que por lo menos serían seis.

“Los estudios geológicos requieren de tiempo. En Colombia pueden surgir secuencias sísmicas que podrían estar o no relacionadas entre sí. Esto es debido a la complejidad tectónica de nuestro país, ya sea por la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamérica, por las fallas geológicas de nuestro territorio, la actividad volcánica o el nido sísmico de Bucaramanga”, detalló.

Para resolver las dudas, el director asegura que avanzan en la recopilación de datos de 200 sensores y estaciones distribuidos en el territorio nacional.

“Un grupo de nuestros especialistas se desplazó a Chaparral con equipos e instrumentación para mejorar la localización de los eventos que se están presentando”, precisó Zuluaga.

Por último, hizo un llamado a la calma de los ciudadanos en Chaparral y el resto del país, mientras obtienen la información completa que permita tomar decisiones sobre lo que ocurre en materia de sismicidad.