Gobernadora del Magdalena y alcalde de Santa Marta respaldan operativo contra alias ‘Bendito Menor’

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, respaldaron el operativo de la Fuerza Pública que dejó muerto en Riohacha, La Guajira, a Nahín Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

El resultado fue confirmado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien se trasladó a Riohacha para entregar detalles de la operación y destacó la participación de un comando especial de la DIJIN.

La gobernadora del Magdalena resaltó el operativo y reconoció especialmente el trabajo del equipo de inteligencia que se desplazó desde Bogotá para participar en la acción contra alias ‘Bendito Menor’.

En su pronunciamiento, Guerra manifestó su respaldo al resultado del Gobierno Nacional y aseguró que desde el Magdalena comparten el propósito de enfrentar con decisión a las estructuras criminales.

La mandataria también señaló que su administración continuará fortaleciendo las capacidades de la Policía y el Ejército mediante inversiones en seguridad, tecnología y movilidad.

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, también se pronunció sobre la muerte de alias ‘Bendito Menor’ y respaldó la actuación de la Fuerza Pública.

Pinedo sostuvo que la operación representa un golpe contra una estructura criminal que, según afirmó, durante años ha generado violencia y zozobra, especialmente en La Guajira y el Magdalena.

El mandatario distrital también destacó la decisión del Gobierno Nacional de avanzar contra las organizaciones criminales y hacer prevalecer la autoridad del Estado.

¿Quién era alias ‘Bendito Menor’?

Nahín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’, era señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), estructura conocida también como ‘Los Pachencas’.

Según la información entregada por el Gobierno Nacional, el hombre era considerado un objetivo de alto valor y estaba señalado de participar en actividades criminales como narcotráfico y extorsión, con influencia en sectores de La Guajira y el Caribe.

El operativo se desarrolló en Riohacha y, de acuerdo con la información oficial, además de alias ‘Bendito Menor’ murieron otras tres personas durante la acción de la Fuerza Pública.

El resultado operacional generó reacciones en distintos sectores de la región Caribe, entre ellas las de la gobernadora del Magdalena y el alcalde de Santa Marta, quienes coincidieron en respaldar la actuación de las autoridades contra las estructuras del crimen organizado.