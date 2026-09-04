Medicamentos que España donó tras el sismo ya están en Colombia: esto pasará ahora

El Ministerio de Salud recibió una ayuda humanitaria proveniente de España de 95.248 unidades de medicamentos esenciales para fortalecer la atención de las comunidades afectadas por el terremoto el pasado 10 de agosto, que hasta hoy deja una cifra de 331 personas fallecidas y 4.505 heridas.

La ayuda, valorada en 350.000 euros, llegó a Bogotá en dos vuelos y será distribuida gratuitamente por la Cruz Roja Colombiana en las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

La donación está compuesta por 95.248 unidades de medicamentos, tiene un peso superior a cinco toneladas y está distribuida en 37 palés. El cargamento está valorado en 350.000 euros, una cifra que incluye tanto los fármacos como el transporte aéreo hasta Colombia.

La ayuda fue impulsada por la Fundación Reina Sofía, entidad sin ánimo de lucro en España enfocada en proyectos de ayuda social, investigación médica y conservación del medio ambiente.

La donación fue canalizada a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Los medicamentos llegaron al país en dos vuelos y fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.

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¿A dónde irán los medicamentos?

La Cruz Roja Colombiana será la encargada de recibir y distribuir los medicamentos en los territorios afectados por el sismo, bajo la coordinación del Ministerio de Salud y Protección Social.

Un punto clave es que los medicamentos no podrán ser vendidos. Su entrega a las comunidades afectadas será gratuita, como parte de la respuesta humanitaria a la emergencia.

Durante la recepción del cargamento, la ministra de Salud, Ana María Vesga, destacó el respaldo de España y su importancia para fortalecer la atención de las poblaciones que enfrentan las consecuencias del terremoto.

El Ministerio de Salud informó que los medicamentos cuentan con los certificados de origen correspondientes y cumplen con los requisitos de calidad establecidos para su uso.

Además, fueron enviados con etiquetado en español y fechas de vencimiento visibles, por lo que podrán incorporarse a la atención de las personas afectadas una vez sean distribuidos en los territorios.

“Con esta cooperación, Colombia y España fortalecen sus históricos lazos de solidaridad y cooperación bilateral, al tiempo que articulan esfuerzos para que la ayuda humanitaria llegue de manera segura, transparente y oportuna a las poblaciones más vulnerables afectadas por la emergencia “, aclara el ministerio de salud y protección.

La entrega se suma a las acciones de respuesta tras el terremoto del 10 de agosto y busca reforzar el acceso a medicamentos en las zonas que resultaron más afectadas por la emergencia.