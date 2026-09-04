ATP y TV Azteca llegan a un acuerdo y garantizan continuidad de 419 torres de telecomunicaciones

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La controversia entre Andean Tower Partners Colombia (ATP) y la Unión Temporal Fibra Óptica (UTFO), representada por TV Azteca Sucursal Colombia, llegó a un acuerdo que permitirá mantener la relación comercial entre las dos compañías de las telecomunicaciones.

En las últimas horas las dos empresas alcanzaron un acuerdo sobre las deudas y temas jurídicos alrededor de la ejecución de los contratos mediante los cuales TV Azteca arrienda 419 torres a ATP.

“Las Partes efectúan dicha declaración luego de haber alcanzado un consenso respecto de unas disputas económicas y jurídicas que mantenían sobre la ejecución de dicha relación comercial”, señala el comunicado.

Como parte del acuerdo, TV Azteca manifestó su compromiso de cumplir con las obligaciones económicas pactadas.

La compañía declaró su “firme compromiso en dar cumplimiento a la totalidad de las condiciones de pago establecidas entre las Partes”.

Las partes no revelaron el monto del acuerdo

El comunicado no establece públicamente cuál fue el monto definitivo de las obligaciones acordadas ni detalla el cronograma mediante el cual se realizarán los pagos.

Lo que sí queda establecido es que las compañías alcanzaron un consenso sobre las diferencias económicas y jurídicas y que TV Azteca asumió formalmente el compromiso de cumplir las condiciones de pago acordadas.

Cabe resaltar que este acuerdo pone fin a la incertidumbre que se había generado por la posibilidad de que ATP terminara los contratos de arrendamiento de los sitios utilizados por TV Azteca para la operación de su infraestructura de telecomunicaciones.

De hecho, durante una entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Alejandro Mejía, abogado y apoderado de ATP, había defendido la posición de su representada y rechazado que ATP estuviera “cortando el Internet”.

“ATP no está cortando el Internet, no tiene esas potestades”, había asegurado.

Desde la otra orilla, Fabio Humar, abogado de TV Azteca, reconoció en su momento que existían obligaciones económicas pendientes, pero sostuvo que también había obligaciones cruzadas entre las compañías y que el contrato contemplaba mecanismos para solucionar las diferencias.

“Nadie ha negado que la compañía que represento debe plata”, afirmó en Caracol Radio.