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04 sep 2026 Actualizado 12:50

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Cúcuta

Fin de diálogos de paz genera tensión en el Catatumbo

Comisionado asegura que los violentos responden con actos terroristas

Luis Fernando Niño

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Norte de Santander

La extradición de Alias “Mocho Olmedo” segundo cabecilla de las disidencias armadas del frente 33 de las Farc vuelve a generar en la sociedad civil interrogantes sobre la situación de orden público en el Catatumbo.

El Comisionado de Paz de Norte de Santander Luis Fernando Niño dijo a Caracol Radio que “lamentablemente hemos vuelto al terrorismo, por parte de los actores armados, no hay discriminación civil entre población y combatientes, en medio de la ciudad, eso es lo que viene” dijo el funcionario.

Y agregó “en el Catatumbo obviamente el recrudecimiento de las acciones que ya se viene dando entre la guerra del ELN y las disidencias del frente 33. No hay otra salida en este momento, pues se generaron condiciones legales, voluntades políticas para que hubiese una decisión de desarme, pero ellos decidieron irse por la confrontación”.

Las autoridades no descartan que se reanude el desplazamiento forzado en esta región del oriente colombiano, motivado por los graves problemas de violencia.

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