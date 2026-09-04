Licencias de construcción de obras nueva creció 18,2% en Bogotá

Bogotá D.C

El área licenciada para nuevas construcciones e Bogotá alcanzó 678.326 m2, de estos, 613.827 m2 correspondieron a proyectos residenciales, lo que equivale al 90,5 % del área total licenciada. Esta dinámica refleja un incremento importante en el número de viviendas aprobadas, según datos de la Secretaría de Planeación.

Durante el primer trimestre de 2026, se autorizaron 10.148 unidades de vivienda frente a 4.314 en el mismo periodo del año anterior. Es decir, un crecimiento de 135,2 %.

De enero a marzo de 2026, 529.674 m2 de obra nueva (equivalente al 78,1 % del total) fueron licenciados bajo las reglas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), establecido en el Decreto 555 de 2021. En términos de licencias, bajo esta norma se llegó a 516 licencias para obra nueva.

“Estos resultados no pueden verse como un hecho aislado. La reglamentación liderada por la administración Galán ha generado certidumbre, reglas claras y ha ajustado tuercas en norma urbanística en donde se evidencio que se requiera y además ha habilitado suelo en área urbana”, aseguró Natalia Silva, Subsecretaria de Planeación.

Más viviendas en construcción

Los 613.827 m² licenciados para vivienda representaron un crecimiento del 103,5 % frente a los 301.602 m² registrados en el mismo periodo del año anterior. Esto quier decir que la actividad residencial durante el primer trimestre de 2026 marcó el mayor indicador del crecimiento de la construcción.

Hay variaciones importantes en otras actividades de área licenciada. En servicios pasó de 6.062 a 19.833 m², un crecimiento del 227,2 %. El comercio alcanzó 31.314 m², con un aumento del 18,2 %, lo que va equilibrando la oferta de soportes urbanos y actividades de manera complementaria a la vivienda.

En cuanto a usos dotacionales, el área licenciada pasó de 238.453 a 12.896 m², disminución asociada a la elevada base de comparación registrada en el primer trimestre de 2025, cuando se licenció el proyecto Fortaleza Fase I, del Ministerio de Defensa Nacional, en el sector del Centro Administrativo Nacional, que por sí solo aportó 218.165 m².

Localidades con mayor área aprobada para obras

Suba, en el norte de Bogotá, lideró con 233.007 m² licenciados, un crecimiento del 152 % frente al primer trimestre de 2025. En el occidente de la ciudad, le siguió Fontibón con 117.364 m² y un aumento del 68 % y Engativá , con 76.605 m², un crecimiento del 217 %.

El informe de Planeación destacó también el comportamiento en otras localidades como San Cristóbal, que creció 528 %; Los Mártires, 501 %, y Puente Aranda, 319 %, frente al mismo periodo de 2025.

Hay un dato importante y es que la mayor parte del área para obra nueva en estas localidades se refleja en la generación de unidades de vivienda.

Ahí lideran las localidades de Suba con 5.300 unidades, le sigue Fontibón con 1.921, luego San Cristóbal con 830, Engativá con 621y Puente Aranda con 457.

Estos datos permiten identificar la concentración de la actividad edificadora como un indicador para el seguimiento de dinámicas urbanas de desarrollo en la ciudad.

El análisis de licenciamiento entre el segundo trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2026 muestra que las Unidades de Planeamiento Local (UPL) de Chapinero, Torca, Puente Aranda, Teusaquillo y Salitre han concentrado cerca del 39 % del área licenciada de Bogotá.