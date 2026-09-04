Concejo de Bogotá propone proyecto que facilita cursos virtuales para personas con infracciones

El proyecto de acuerdo “Trámites sin Trancón y Conductores Comprometidos con Bogotá” fue aprobado en primer debate en el Concejo este jueves 3 de septiembre y propone facilitar los cursos pedagógicos virtuales, resolver determinadas infracciones en sitio y promover la modernización de los trámites de tránsito en Bogotá.

Esta iniciativa es liderada por el concejal Marco Acosta para facilitar una atención más ágil y cercana al ciudadano. La propuesta plantea la realización virtual de cursos pedagógicos para las personas que cometan determinadas infracciones de tránsito, de acuerdo con el tipo y el impacto de la infracción.

De esta manera, los conductores podrían acceder oportunamente a estos cursos y beneficiarse de los descuentos establecidos en la normativa vigente, evitando desplazamientos y reduciendo los tiempos asociados a estos trámites.

“No podemos seguir obligando a una persona a desplazarse y hacer filas cuando un trámite puede avanzar hacia un modelo virtual. Queremos una Bogotá más ágil, donde el ciudadano pueda resolver sus obligaciones de tránsito de manera sencilla, transparente y eficiente”, señaló el concejal Marco Acosta.

La iniciativa también incorpora medidas orientadas a mejorar la gestión de determinadas infracciones en el lugar donde se presentan. Para ello, propone avanzar en mecanismos de gestión resolutiva en sitio, a partir de una clasificación técnica de aquellas infracciones que, bajo las condiciones establecidas y siempre con estricto apego a la ley, no requieran la inmovilización del vehículo mediante grúa.

La propuesta contempla tener en cuenta las condiciones del automotor y la posibilidad de que una eventual falla mecánica pueda ser subsanada en el mismo lugar, garantizando en todo momento criterios de legalidad, transparencia y trazabilidad.

Además, revive un polémico tema que una vez planteó el Distrito Capital: promover la matrícula de vehículos nuevos en Bogotá y el traslado de matrículas desde otras jurisdicciones hacia la ciudad.

De acuerdo con el cabildante, la medida busca fortalecer la base tributaria de la ciudad, mejorar la trazabilidad del parque automotor y contribuir a que los recursos provenientes del impuesto sobre vehículos automotores puedan seguir financiando las políticas públicas de movilidad.

De igual manera, la propuesta contempla acciones encaminadas a prevenir y reducir la evasión de este impuesto, fortaleciendo los mecanismos de identificación, seguimiento y gestión de las obligaciones de los propietarios de vehículos