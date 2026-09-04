Liberan a mujer que había sido secuestrada en el Catatumbo

Norte de Santander.

Después de permanecer 21 días secuestrada, Marta Liliana Granados, una mujer de 38 años y madre de cinco hijos, fue liberada y regresó con su familia.

La mujer había sido retenida el pasado 13 de agosto por hombres armados en la vereda Matelata, zona rural de Sardinata, en la región del Catatumbo.

Desde entonces, sus familiares vivieron una intensa incertidumbre, al no tener información sobre su estado de salud ni sobre el lugar donde permanecía.

Durante esos días, sus seres queridos hicieron llamados para que se respetara su vida y pudiera regresar a casa.

Ana Jackeline Granados, hermana de Marta Liliana, había relatado a Caracol Radio la angustia que atravesaba la familia, especialmente por sus cinco hijos, quienes esperaban su regreso.

“Estos días sin ella son días de angustia, de dolor, de desespero, porque nosotros no sabemos nada de ella. Nosotros no sabemos cómo está, por qué, ni nada. Sus hijos la esperan día y noche”, había señalado.

Marta Liliana fue secuestrada luego de desplazarse hasta una finca para preparar alimentos para un trabajador.

De acuerdo con el relato de su familia, hombres armados llegaron al lugar y se la llevaron.

Durante los 21 días de cautiverio, sus familiares recorrieron diferentes sectores del Catatumbo en busca de información que permitiera establecer su paradero, pero durante buena parte de ese tiempo no recibieron ninguna señal de vida.

La familia también acudió a la Defensoría del Pueblo para solicitar acompañamiento y apoyo en las gestiones orientadas a lograr su regreso.

Ahora, después de tres semanas de incertidumbre, Marta Liliana vuelve a encontrarse con sus cinco hijos y sus seres queridos, quienes habían clamado por su liberación y por una señal que permitiera conocer que se encontraba con vida.

Las circunstancias de su liberación y las condiciones en las que permaneció durante estos 21 días son materia de investigación por parte de las autoridades.