Educadores en Norte de Santander piden revisar situación del Fomag

Fiduprevisora y Fomag, responsables del manejo de la salud de los educadores en el país / Foto Archivo

Cúcuta

Los educadores en Norte de Santander se sumaron a las preocupaciones que ha generado el informe del Fomag que registra las dificultades financieras para operar el sistema de salud del Magisterio.

El Presidente del Sindicato, Asinort Leonardo Sanchez dijo a Caracol Radio que “desde la región hemos venido haciendo una trazabilidad de la situación que nos ha preocupado frente a los recursos del FOMAG, frente a la prestación de servicios bajo el principio de oportunidad, eficiencia y eficacia

Indicó que “hemos hecho nueve paros, de la ejecutoria de este acuerdo 03 , de esta nueva propuesta de salud y prestaciones sociales del sector. Nosotros estamos llamando a que a nivel nacional hagamos un paro de 48 horas sobre la situación y recursos del Fomag”.

En la actualidad explicó “estamos presentando un plan de acción de acuerdo a la política educativa que ha presentado el actual gobierno, incluido el fondo prestacional del Magisterio”.

En la actualidad los miembros de la Federación Colombiana de Educadores Fecode, se reúnen en Cartagena para fijar una posición frente al actual gobierno.