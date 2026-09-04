Alias “Mocho Olmedo” cabecilla frente 33 será extraditado hoy

Cúcuta

La extradición de Willington Henao Gutiérrez, Alias “Mocho Olmedo” segundo cabecilla del frente 33 de las Farc esta prevista para el día de hoy.

En un avión de la DEA será llevado para ser presentado a una Corte Federal que lo requiere. Junto a el será enviados tres cabecillas más de otras estructuras criminales.

A este hombre se le imputó un homicidio en persona protegida, la muerte del líder Pedro María Ropero, 31 hechos de desplazamiento forzado en 84 víctimas, 31 reclutamientos forzados, y concierto para delinquir desde 2021 hasta el 2025.

Su extradición había sido suspendida por el anterior gobierno por su participación en el proceso de la paz total, dentro de los diálogos que se habían proyectado en la región del Catatumbo.

Willington Henao Gutierrez, Alias “Mocho Olmedo” es el segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las Farc conocida como Estado Mayor de los Bloques y frente que delinque en el Catatumbo.