Dos policías resultaron heridos en medio de una persecución en Ibagué

Ibagué

Dos policías resultaron heridos en Ibagué tras accidentarse en una motocicleta en medio de la persecución contra dos hombres que se movilizaban armados y no detuvieron la marcha en un puesto de control en la comuna 8. En el procedimiento las autoridades aprehendieron a un menor de edad, estas personas habrían disparado contra los uniformados.

Precisamente, según la Policía Metropolita de Ibagué, los hechos sucedieron sobre las 10:45 de la noche, en el barrio Ciudadela Simón Bolívar, ubicado en la comuna 8.

“Según la información preliminar, cuando los uniformados solicitaron un registro personal a dos ciudadanos, estos emprendieron la huida en una motocicleta y, al parecer, realizaron disparos con arma de fuego contra los policías”, relevó la Policía Metropolitana de Ibagué.

Las autoridades activaron un plan candado y desplegaron un operativo de seguimiento para lograr la ubicación de los sujetos. “Durante el procedimiento, una patrulla policial perdió el control de la motocicleta en la que se movilizaba, por lo que los uniformados involucrados recibieron atención médica especializada”.

Según informó la Metropolitana de Ibagué, miembros de la institución localizaron a quien, al parecer sería el conductor de la moto, en este caso un adolescente de 17 años.

“El menor fue plenamente individualizado y se le garantizaron las medidas correspondientes para el restablecimiento y la protección de sus derechos”, puntualizó la Policía Metropolitana de Ibagué.