Les cayeron a los “Brujos” en Ibagué: gobernadora del Tolima entregó detalles del operativo

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, reveló detalles del reciente operativo desplegado en Ibagué contra las estructuras delincuenciales conocidas en el departamento como “Los Brujos”.

Se trató de tres allanamientos en los que se recopilaron elementos probatorios contra las estructuras que usan el esoterismo como fachada para cometer otros delitos como la extorsión, el lavado de activos y el tráfico de estupefacientes.

“En un contundente operativo contra Los Brujos, fueron allanados tres inmuebles, donde se recolectaron importantes elementos materiales probatorios: dinero en efectivo, 17 celulares, 92 talonarios de pago diario, 832 tarjetas de crédito, munición, un arma traumática y documentación que es materia de investigación”, detalló Matiz.

Llama la atención que, en medio de los allanamientos, se halló un cheque falso por 380 millones de dólares, que parecería hacer parte de un entramado con el que estas estructuras engañarían a personas, haciéndoles creer que ganaron la lotería gracias a sus actividades esotéricas.

“También fueron encontrados elementos de esoterismo y un cheque simulado por 380 millones de dólares. Aquí no hay intocables. Sea cual sea la modalidad delictiva, los perseguiremos y los pondremos ante la justicia”, enfatizó la gobernadora.

Entre los hallazgos también figuran 30 millones de pesos en efectivo, según conoció Caracol Radio. Sin embargo, los operativos no dejaron personas capturadas; solo se recolectaron pruebas para avanzar en los procesos judiciales contra “Los Brujos”, que además se dedicarían al engaño mediante falsos trámites de visas para Estados Unidos.

La operación fue coordinada por la Policía del Departamento del Tolima, pese a realizarse en Ibagué, ya que la estructura investigada guardaría relación con el fenómeno de “Los Brujos” en El Espinal.