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25 sep 2026 Actualizado 14:55

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Elevan a amarilla la alerta en Ibagué por enjambre de sismos en el sur del Tolima

Según Humberto Leal, secretario de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, que se insta a instituciones públicas y privadas a activar sus protocolos en planes de emergencia y contingencia, rutas de evacuación, puntos de encuentro y disponibilidad de albergues, en caso de que se lleguen a necesitar.

Sismos- Caracol Radio Ibagué

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Caracol Radio conoció que debido al enjambre de sismos que se registra en el municipio de Chaparral al sur del Tolima, el consejo extraordinario de gestión del riesgo decidió elevar a amarilla la alerta en Ibagué.

Según Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Ibagué, se evaluó de manera técnica y operativa, las implicaciones de este enjambre de sismos que, por su complejidad, podrían afectar a la ciudad.

“Este cambio de nivel de alerta, significa que se insta a instituciones públicas y privadas a activar sus protocolos en planes de emergencia y contingencia, rutas de evacuación, puntos de encuentro y disponibilidad de albergues, en caso de que se lleguen a necesitar”, sostuvo Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo.

Con esta decisión los organismos de socorro realizan los alistamientos correspondientes en preparación y atención, como por ejemplo revisar sus equipos, herramientas, vehículos y personal disponible.

Continua el seguimiento a colegios afectados por sismos

Por otra parte, la Alcaldía de Ibagué reveló que se sigue con la inspección preventiva con las sedes educativas que reportaron afectaciones en sus estructuras, debido al sismo del pasado 10 de agosto. Asimismo, desde la Secretaría de Salud, se llevará a cabo una verificación de la capacidad instalada de clínicas y hospitales.

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