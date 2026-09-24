Sismos mantienen suspendidas las clases presenciales en cuatro municipios del Tolima

Tolima

Los más de 450 sismos registrados desde el pasado 20 de agosto obligaron a mantener la suspensión de las clases presenciales en cuatro municipios del Tolima, donde se han presentado o sentido con mayor fuerza los movimientos telúricos.

Se trata de Chaparral, Roncesvalles, Rioblanco y San Antonio, donde todos los colegios deberán implementar actividades en casa o virtuales por lo menos hasta el viernes 2 de octubre, como medida preventiva ante cualquier emergencia que se pueda presentar debido a los sismos.

“Los estudiantes de estos cuatro municipios, que son más de 16 mil, deberán estar con Escuela en Casa, estrategia que permite no solo clases virtuales, sino también acompañamiento docente y la entrega de guías orientadoras para el desarrollo de las actividades académicas por nuestros estudiantes al interior de sus casas”, precisó Andrés Bedoya, secretario de Educación del Tolima.

Sin embargo, este viernes 25 y lunes 28 de septiembre ni siquiera habrá clases a distancia, por capacitaciones que tendrán los docentes precisamente sobre la estrategia Escuela en Casa.

“Es decir, que volveremos a tener clases presenciales cuando el ambiente nos garantice una presencialidad en términos de seguridad. Para ello seguiremos informando a través de canales oficiales cuándo será el regreso a la presencialidad”, advirtió.

El funcionario recordó que, además, desde el 2 de octubre inicia la semana de receso de todos los estudiantes, por lo cual los de estos cuatro municipios retornarían posiblemente a la presencialidad el 13 de ese mismo mes.

Además, se asegurará la entrega del Plan de Alimentación Escolar. La operación del programa continuará bajo la modalidad de Ración Industrializada (RI), asegurando la entrega oportuna a las familias durante la contingencia.