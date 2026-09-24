A 20 años de cárcel fueron condenados responsables de asesinar a Andrés Naranjo en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que a 20 años y 3 meses de cárcel fueron condenados los responsables del homicidio del comerciante Andrés Naranjo en hechos que se registraron el pasado 11 de abril en un establecimiento comercial ubicado entre las calles 15 y 16 con carrera Cuarta de Ibagué.

Según la Fiscalía, ese día Daniel Alejandro Rojas Rozo, capturado en el municipio de Venadillo, Tolima, ingresó al local comercial en el que Naranjo vendía tenis y le disparó en varias oportunidades, lesiones que le quitaron la vida cuando era atendido en un centro asistencial de la ciudad.

Tras cometer el sicariato, Rojas Rozo salió del establecimiento de comercio y abordó una motocicleta que era conducida por John Anderson Vargas Flores, ese día los dos lograron escapar. Pero tras una investigación adelantada miembros de la SIJÍN de la Policía en conjunto con la Fiscalía, se logró identificar a estas dos personas quienes fueron capturados semanas después del ataque sicarial.

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“Luego de avalar el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Jhon Anderson Vargas Flores y Daniel Alejandro Rojas Rozo; un juez de conocimiento los condenó a 20 años y 3 meses de prisión, por su responsabilidad en asesinar a un comerciante en Ibagué (Tolima), en hechos ocurridos el pasado 11 de abril”, indicó la Fiscalía.

Por otra parte, la Fiscalía resaltó que “El día de los hechos, Rojas Rozo ingresó a un establecimiento comercial ubicado en el centro de Ibagué, propiedad de la víctima, y le disparó en varias oportunidades, causándole la muerte. Posteriormente, huyó en una motocicleta que era conducida por Vargas Flores”.

Estas dos personas aceptaron su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.