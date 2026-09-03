Alerta en el sur del Tolima: disidencias de las Farc robaron 41 cilindros de gas

Tolima

En máxima alerta se encuentran las comunidades y autoridades en el sur del Tolima, luego de que el frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las FARC robara un camión que transportaba 41 cilindros de gas en la vereda Darién del municipio de Rioblanco.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, pidió a la fuerza pública reaccionar de inmediato para evitar posibles ataques del grupo armado con estos elementos.

“Sin duda, no hay ningún buen propósito detrás de este tipo de acciones. No sabemos todavía para qué pretenden utilizar estos cilindros, pero las autoridades deben actuar de inmediato para anticiparse a cualquier amenaza”, escribió Matiz en su cuenta de X.

Asimismo, la gobernadora les pidió a las comunidades permanecer alertas en sus viviendas ante posibles alteraciones del orden público relacionadas con el robo de los cilindros que, en manos subversivas, se convierten en un riesgo inminente.

“A los habitantes del sur del Tolima les pedimos estar totalmente alertas. Denuncien oportunamente cualquier acto sospechoso, cualquier movimiento extraño o cualquier persona que pretenda intimidarlos, alterar su tranquilidad o poner en riesgo a sus familias”, acotó.