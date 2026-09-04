Desarticulan grupo delincuencial que se dedicaba a extorsionar a comerciantes de Ibagué y Cajamarca

Ibagué

El coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, confirmó la captura de cuatro personas que pertenecerían a una estructura delincuencial que se dedicaba a la extorsión a comerciantes en varios municipios del Tolima.

“Fue una operación denominada oficina del Valle liderada por el Guala Tolima en conjunto con la Fiscalía, logrando la desarticulación de este grupo delincuencial de personas bastantes peligrosas dedicadas a la extorsión con un amplio prontuario delictivo”, dijo el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Según confirmaron las autoridades, esta operación tuvo una duración de un año para poder tener el suficiente material probatorio que permitiera conseguir las órdenes de captura en contra de los integrantes de esta organización.

“Tenían unas estrategias que dificultaba la investigación, pero finalmente gracias a la experiencia de nuestros investigadores del Gaula y la Policía Judicial logramos la captura de estos delincuentes”, dijo el oficial.

Las capturas se materializaron en el aeropuerto José María Córdoba donde cayó el cabecilla conocido con el alias ´El Paisa´, mientras que en Ibagué fueron detenidos los alias ´Carro loco’, ‘Tavo’ quienes se encargaban de recaudar los dineros de las extorsiones, finalmente, otra persona conocida con el alias ´Paturro´ vinculada a este proceso se presentó a las autoridades.

“Pedían $3 millones a cada comerciante, afortunadamente logramos la desarticulación de esta estructura y devolvemos la tranquilidad a los comerciantes de la región que estaban siendo afectados por el delito de la extorsión”, puntualizó.