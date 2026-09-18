La compañía Danza Colombia Internacional representará al país en Corea del Sur

Danza

Hay aniversarios que se celebran con una torta, una placa o una ceremonia. Hay otros que se celebran llevando el nombre y tradiciones del país al otro lado del mundo. Así ocurrirá con Danza Colombia Internacional, agrupación bogotana, de la localidad Rafael Uribe Uribe, que conmemora 20 años de trayectoria representando a Colombia en uno de los encuentros culturales más importantes de Asia: el 27th Andong International Mask Dance Festival & World Mask Dance Competition 2026, en Andong, Corea del Sur.

La compañía comenzó como una iniciativa comunitaria y familiar. Dos décadas después, se ha consolidado como organización de referencia para la formación artística de niños, jóvenes y adultos, con una presencia internacional que la ha llevado a escenarios de América, Oriente Medio y Asia. Ahora, la agrupación se concentra en el reto de ser la representación colombiana invitada a este reconocido festival de máscaras y folclor en Corea del sur.

Trayectoria

Detrás de este logro está el trabajo de Paola Beltrán, directora de la organización y especialista en gestión educativa y de proyectos culturales. Su experiencia como bailarina y gestora ha sido determinante para consolidar una propuesta artística que combina la formación académica con la preservación de las tradiciones colombianas.

La compañía tiene su sede en el barrio Quiroga, de la localidad de Rafael Uribe, en el sur de Bogotá. Desde allí ha construido procesos de formación dirigidos principalmente a comunidades de estratos 1, 2 y 3. Desde su fundación en 2006, más de 300 personas han encontrado en la danza una posibilidad de crecimiento personal y de conexión con la cultura nacional.

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Su apuesta artística se centra en el folclor colombiano estilizado, acompañado de formación en ballet, jazz, danza contemporánea, ritmos latinos y danza comercial. Una combinación que ha permitido que varias generaciones encuentren en el arte un camino de disciplina, identidad y proyección internacional.

Representación

La participación en Corea del Sur será desde el 24 de septiembre hasta el 5 de octubre, dentro de la programación oficial del festival que reúne delegaciones de distintos países. La agrupación colombiana presentará la obra “Colombia Tierra Adentro”, una puesta en escena que recorre las regiones del país y exalta la riqueza de sus manifestaciones culturales.

Además, la delegación llevará la propuesta “COLOMBIA: THE RHYTHM OF MEMORY”, concebida especialmente para el certamen internacional. Bajo el lema “Memory on the face, rhythm in the body” (La memoria en el rostro, el ritmo en el cuerpo), la creación propone un diálogo entre la tradición de las máscaras y la identidad cultural colombiana.

La obra integra máscaras de mano, maquillaje facial concebido como una segunda máscara y elementos inspirados en la fauna y los imaginarios culturales del país. Todo ello se articula con la energía del mapalé y referencias al Carnaval de Barranquilla, una de las expresiones patrimoniales más reconocidas de Colombia ante el mundo.

Orgullo

La delegación estará conformada por 16 integrantes, entre bailarines y equipo artístico, quienes participarán en desfiles, intercambios culturales, talleres, presentaciones y en la competencia mundial de danza de máscaras.

El recorrido internacional de la agrupación respalda esa responsabilidad. Antes de llegar a Corea del Sur, la compañía ya había llevado la cultura colombiana a países como Panamá, Estados Unidos, Ecuador, Chile, Argentina, China, México, Brasil y Arabia Saudita.

Quizá uno de los aspectos más llamativos de esta historia es que el proceso ha sido construido principalmente con esfuerzo propio. Según explicó su directora, la organización ha logrado financiar gran parte de su crecimiento mediante trabajo constante, formación artística y gestión cultural, complementada en algunos momentos con estímulos obtenidos por convocatoria.

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La participación en Andong no será únicamente una competencia artística. También será la oportunidad para mostrar una imagen de país construida desde la diversidad, la tradición y el talento de sus artistas. Como resume el proyecto que llegará a Asia, se trata de llevar ante el mundo “la memoria en el rostro y el ritmo en el cuerpo”, una declaración artística que busca convertir la danza en un puente entre culturas separadas por miles de kilómetros, pero unidas por el lenguaje universal del movimiento