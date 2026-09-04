¿Hay un intento de golpe de Estado en Guinea Ecuatorial?

El vicepresidente de la nación africana desmintió los reportes de un semanario francés y advirtió de intentos de desestabilización. (Foto: Caracol Radio / Getty Images)

El vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, desmintió “categóricamente” la información publicada por el semanario francés Jeune Afrique sobre un supuesto intento de golpe de Estado en el país africano y la calificó de “completamente falsa”.

“No hemos recibido ninguna alerta de los servicios de inteligencia rusos, estadounidenses, chinos ni de ningún otro país sobre el supuesto complot que describe el artículo. Tampoco se ha incautado ningún contenedor de armas en el puerto de Bata”, afirmó el vicepresidente a través de un comunicado.

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Nguema Obiang arremetió contra la publicación francesa, a la que acusó de responder a intereses políticos y económicos para dañar la imagen de la nación.

“Jeune Afrique se está convirtiendo en un disco rayado cuando se trata de Guinea Ecuatorial. Parece tener una necesidad permanente de fabricar polémicas y conspiraciones (...). Eso no es periodismo serio; es prensa barata”, aseveró el número dos del Ejecutivo ecuatoguineano.

El desmentido oficial se produce tras la publicación de un reporte en Jeune Afrique que sostenía que Malabo había frustrado una intentona golpista gestada desde junio con la ayuda de la inteligencia de Rusia y de efectivos de los Africa Corps.

Según la revista, la operación incluyó la incautación de un arsenal en un contenedor en el puerto de Bata y señalaba a miembros de la Coalición de Oposición para la Restauración de un Estado Democrático (Cored) como organizadores.

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Por su parte, los dirigentes de la plataforma opositora rechazaron las imputaciones y afirmaron que se trata de una invención del régimen para desacreditarlos.

Desde su independencia de España en 1968 Guinea Ecuatorial está considerada por organizaciones defensoras de los derechos humanos uno de los países más corruptos y represivos del mundo.

El país, gobernado por el presidente Teodoro Obiang desde 1979, ha registrado en las últimas décadas varios intentos de golpe de Estado frustrados, entre ellos una incursión de mercenarios británicos en 2004 y otra intentona abortada en la frontera con Camerún en diciembre de 2017.