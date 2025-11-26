Golpe de Estado en Guinea-Bisáu: militares arrestan al presidente y se toman el poder

Después de que se escucharan disparos en el centro de la capital de Guinea-Bisáu y de que el presidente, Umaro Sissoco Embaló, junto a otros funcionarios fueran arrestados por hombres armados, un grupo de militares afirmó haber tomado el control del país del occidente africano en medio de un proceso electoral en el cual se iba a conocer al nuevo mandatario de la nación el jueves, 27 de noviembre, en lo que apunta a ser un intento de golpe de Estado.

El llamado Alto Comando Militar para la Restauración del Orden Nacional “acaba de asumir la plenitud de los poderes del Estado de la República de Guinea-Bisáu”, anunció el portavoz del grupo, general Denis N’Canha, responsable militar del palacio presidencial, al leer un comunicado en el Cuartel General de las Fuerzas Armadas en Bisáu, la ciudad capital.

Los militares suspendieron el proceso electoral en curso y ordenaron el cierre de las fronteras y del espacio aéreo del país “hasta nueva orden”.

Golpe de Estado en la víspera de la publicación de los resultados de las presidenciales en Guinea-Bisáu

Cerca de un millón de electores fueron llamados a las urnas el domingo, en unos comicios celebrados sin la presencia del principal partido de la oposición y su candidato, quien fue descalificado.

El golpe de Estado se produce en la víspera de la publicación de los resultados de las elecciones generales, en las que tanto el presidente saliente y candidato a la reelección, Umaro Sissoco Embaló, como su principal rival, el independiente Fernando Dias da Costa, se adjudicaron la victoria en las últimas horas.

No obstante, los militares anunciaron la destitución “inmediata” de Embaló. También decretaron el cierre de las instituciones del país, la suspensión de las actividades de “los órganos de comunicación social” y un toque de queda nacional entre las 19:00 y las 06:00 hora local.

Al mismo tiempo, hombres del Alto Comando Militar para la Restauración del Orden Nacional irrumpieron en varios edificios de emisoras de radio en Bisáu para exigir el cierre inmediato de sus transmisiones, según confirmó EFE con las estaciones afectadas.

El general N’Canha explicó que la toma del poder responde al “descubrimiento” de un supuesto plan “destinado a desestabilizar” el país, que consistía en un esquema operativo dirigido por “algunos políticos nacionales, con la participación de un conocido barón de la droga nacional y extranjero” e incluía “intentos de manipular” los resultados electorales.

“La ejecución de este plan fue descubierta por los servicios de inteligencia del Estado”, aseguró.

En caso de concretarse, este sería el quinto golpe de Estado en Guinea-Bisáu desde su independencia de Portugal en 1974. Además se ha registrado una serie de intentonas golpistas a lo largo de las últimas décadas.

Hombres armados intentaron atacar el palacio presidencial

Una fuente del Ministerio del Interior y Orden Público, que pidió el anonimato, aseguró al diario local ‘O Democrata’ que hombres armados irrumpieron en la sede de la Comisión Electoral Nacional y también intentaron atacar el palacio presidencial.

Las sedes de estas instituciones se ubican en el centro de Bisáu, donde se escucharon disparos. La población en esa zona huyó aterrorizada a barrios periféricos, intentando protegerse ante la presencia de un grupo de hombres armados. Por ahora, se desconoce el origen de los disparos.

Todas las calles que conducen al palacio presidencial han sido bloqueadas, incluidas las zonas cercanas a la Embajada de Portugal, indicó ‘O Democrata’, al agregar que soldados fuertemente armados y encapuchados se encuentran en la zona para impedir el paso de líderes políticos que podrían refugiarse en esa legación diplomática.