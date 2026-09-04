Gobierno lanzará un nuevo modelo productivo para transformar la cadena del arroz

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, anunció la puesta en marcha de un nuevo modelo productivo para la cadena arrocera, que comenzará a operar a partir de 2027 y buscará dar respuesta a los principales desafíos que enfrenta el sector.

El anuncio fue realizado durante una reunión con la Junta Directiva de Induarroz, donde el jefe de la cartera destacó la importancia del gremio para el desarrollo económico y social de distintas regiones productoras del país.

Según explicó el ministro, la iniciativa integrará a todos los actores de la cadena, desde los productores y transformadores hasta los comercializadores y consumidores, con el fin de construir un sistema más eficiente y sostenible. La estrategia pretende reducir las fluctuaciones de precios, combatir el contrabando y fortalecer la competitividad del arroz colombiano.

El nuevo esquema también contempla mayores garantías de acceso al crédito para los productores, así como mecanismos que faciliten la compra de cosechas por parte de la industria molinera. De esta manera, se busca asegurar una oferta estable de arroz nacional para los consumidores y promover precios justos para todos los eslabones de la cadena