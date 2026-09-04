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04 sep 2026 Actualizado 12:46

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Gobierno lanzará un nuevo modelo productivo para transformar la cadena del arroz

El Ministerio de Agricultura anunció la implementación de un modelo integrado de financiamiento, producción, transformación y comercialización del arroz

Cultivos de arroz, imagen de referencia (Getty Images).

Cultivos de arroz, imagen de referencia (Getty Images). / Alekyjas

Cultivos de arroz, imagen de referencia (Getty Images).
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El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, anunció la puesta en marcha de un nuevo modelo productivo para la cadena arrocera, que comenzará a operar a partir de 2027 y buscará dar respuesta a los principales desafíos que enfrenta el sector.

El anuncio fue realizado durante una reunión con la Junta Directiva de Induarroz, donde el jefe de la cartera destacó la importancia del gremio para el desarrollo económico y social de distintas regiones productoras del país.

Según explicó el ministro, la iniciativa integrará a todos los actores de la cadena, desde los productores y transformadores hasta los comercializadores y consumidores, con el fin de construir un sistema más eficiente y sostenible. La estrategia pretende reducir las fluctuaciones de precios, combatir el contrabando y fortalecer la competitividad del arroz colombiano.

El nuevo esquema también contempla mayores garantías de acceso al crédito para los productores, así como mecanismos que faciliten la compra de cosechas por parte de la industria molinera. De esta manera, se busca asegurar una oferta estable de arroz nacional para los consumidores y promover precios justos para todos los eslabones de la cadena

Luis Enrique Hurtado

Luis Enrique Hurtado

Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...

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