Directora de la ANT enciende las alarmas por bajos resultados de la administración anterior

En el marco del Consejo Nacional de secretarios de Agricultura (CONSA) en Mosquera, Cundinamarca, la directora general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, cuestionó los resultados de la gestión anterior en materia de acceso y formalización de tierras.

La funcionaria sostuvo que la entidad entra en una nueva etapa orientada a pasar de las promesas e incumplimientos a resultados concretos para el campo colombiano.

Según el balance presentado, la administración saliente entregó únicamente 99.477 hectáreas con título de propiedad frente a una meta de 1,5 millones de hectáreas, lo que representa solo un 6,6 % de cumplimiento y deja un 93,4 % de la meta pendiente.

En materia de formalización de predios, se registraron 1.603.166 hectáreas formalizadas de las 3,9 millones proyectadas, alcanzando un 41,1 % de ejecución y un 58,9 % de incumplimiento. Además, la visión de la política de ordenamiento social de la propiedad rural proyectada a 2030 actualmente no alcanza ni el 15 % de avance.

La directora de la ANT calificó la situación como alarmante al señalar que en el periodo anterior se gastaron 7 billones de pesos en compra de tierras y servicios. De esa cifra, 5,1 billones de pesos se ejecutaron en compra de tierras —con 3,1 billones gastados solo en 2024, equivalentes al 61 % del presupuesto de ese periodo— y 1 billón de pesos en predios para comunidades indígenas que en su mayoría no llegaron a la población beneficiada.

Asimismo, cuestionó la suscripción de cerca de 40.000 contratos de prestación de servicios con un costo de 1,6 billones de pesos. Sobre la nómina, se detalló que el gobierno Duque finalizó con 1.400 contratistas, mientras que en 2025, bajo el gobierno Petro, la ANT llegó a 11.643 contratistas, manteniendo 9.400 personas contratadas a agosto de 2026.

Ante el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y secretarios de agricultura de 24 departamentos, la directora explicó que la ANT concentrará su gestión en cuatro objetivos estratégicos: gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la seguridad jurídica, promover el uso en cumplimiento de la función social y disponer de los predios rurales de propiedad de la nación. Finalmente, la entidad anunció que implementará 200 planes de ordenamiento social de la propiedad rural que se encontraban formulados pero que habían quedado rezagados y sin recursos en la administración anterior.