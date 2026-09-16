Israel ofrece tecnología y conocimiento para impulsar el agro colombiano, con foco en La Guajira

En la Convención Bancaria, Indalecio Dangond Baquero, ministro de Agricultura, dio a conocer un esquema para bancarizar al sector productivo.

Colombia e Israel avanzan en una alianza estratégica para fortalecer el desarrollo agropecuario mediante la transferencia de tecnología, capacitación y posibles inversiones en infraestructura hídrica, con especial énfasis en el departamento de La Guajira.

Durante una reunión entre el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, y la directora de la Agencia de Cooperación Internacional de Israel (MASHAV), Eynat Shlein, ambas delegaciones exploraron mecanismos para llevar al campo colombiano soluciones innovadoras en sistemas de riego y manejo de cultivos adaptados a zonas áridas y desérticas.

El ministro Dangond destacó que la experiencia israelí representa una oportunidad para que Colombia incorpore tecnologías y conocimientos capaces de fortalecer la productividad agrícola, especialmente en regiones con desafíos climáticos como La Guajira. Según explicó, el propósito es adaptar estas herramientas a las condiciones locales para generar mayores oportunidades de desarrollo rural.

La agenda de cooperación también contempla programas de formación para estudiantes colombianos vinculados al sector agropecuario, quienes podrían acceder a oportunidades de especialización y estudios de maestría en Israel, ampliando así el intercambio de conocimiento entre ambos países.

Otro de los temas analizados fue la posibilidad de atraer inversionistas israelíes para la puesta en operación de las represas del río Ranchería, en La Guajira, mediante esquemas de Asociación Público-Privada (APP) o concesión. Esta alternativa será evaluada por las partes como una opción para fortalecer la infraestructura necesaria para el desarrollo productivo de la región.

Por su parte, la directora de MASHAV, Eynat Shlein, ratificó el interés de Israel en trabajar conjuntamente con Colombia en iniciativas enfocadas en tecnología agrícola y capacitación de talento humano. “Estamos aquí para trabajar con nuestros amigos”, señaló.

Con esta iniciativa, el Gobierno nacional busca consolidar alianzas internacionales que contribuyan a modernizar el campo colombiano, promoviendo la innovación, la transferencia de conocimiento y nuevas oportunidades para las comunidades rurales, en línea con la estrategia denominada Campo Milagro.