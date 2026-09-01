Huila da el primer paso para producir fertilizantes en Colombia

El departamento del Huila avanza en una iniciativa que busca disminuir la dependencia de Colombia de los fertilizantes importados y reducir los costos de producción para los agricultores.

El Ministerio de Agricultura y la Gobernación del Huila anunciaron el inicio del estudio de factibilidad para la construcción de una planta de fertilizantes que permitiría fabricar estos insumos en el país.

El anuncio fue realizado por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, y el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, quienes destacaron la necesidad de fortalecer la producción nacional de insumos agropecuarios para disminuir la dependencia de los mercados internacionales y mejorar la competitividad del sector rural.

La propuesta contempla la conformación de una sociedad de economía mixta integrada por el Ministerio de Agricultura, la Gobernación del Huila, el Fondo de Capital de Riesgo de Finagro, la Federación Nacional de Cafeteros y representantes de los productores de caña de azúcar y cacao.

Según el Gobierno, la futura planta tendría capacidad para atender inicialmente la demanda del Huila y posteriormente ampliar su cobertura hacia regiones como Valle del Cauca, Cauca, el Eje Cafetero y la Altillanura. El objetivo es reducir la vulnerabilidad del sector agropecuario frente a las fluctuaciones de los precios internacionales y las interrupciones en las cadenas globales de suministro.

“El país tiene productores, territorio y capacidad para comenzar a fabricar los insumos que necesita el campo”, afirmó el ministro Indalecio Dangond Baquero, quien señaló que la estrategia busca hacer más rentable la producción de alimentos y fortalecer la soberanía productiva del país.

La iniciativa se enmarca en la política del Gobierno nacional para reducir el costo de los insumos agrícolas, fortalecer la economía campesina y avanzar hacia un modelo productivo menos dependiente del exterior, con énfasis en la seguridad alimentaria y la rentabilidad de los productores rurales.