Asocolflores y Gobierno acuerdan hoja de ruta para proteger el empleo y la competitividad del sector

La floricultura colombiana, uno de los principales motores de las exportaciones agropecuarias del país, busca enfrentar los desafíos económicos y comerciales que amenazan su competitividad. En una reunión entre la Junta Nacional de Asocolflores y representantes del Gobierno nacional, se acordó avanzar en una ruta de trabajo para proteger el empleo formal y fortalecer al sector.

Durante el encuentro, realizado en Bogotá, participaron el viceministro de Asuntos Agropecuarios, Arturo Dajud, representantes del Banco Agrario y Finagro, junto con empresarios floricultores. La asociación expuso las principales dificultades que enfrenta la actividad, entre ellas la apreciación del peso, el incremento de los costos laborales en un 35% durante el último año y las nuevas condiciones arancelarias en Estados Unidos, mercado que recibe el 80% de las exportaciones colombianas de flores.

Según Asocolflores, la situación exige una respuesta coordinada debido a la importancia económica y social de la actividad, que genera cerca de 240.000 empleos formales entre directos e indirectos, de los cuales el 60% son ocupados por mujeres.

Como parte de las medidas analizadas, se discutieron alternativas de financiamiento, incluyendo líneas especiales de crédito para capital de trabajo, mecanismos de garantías y opciones para el reperfilamiento de obligaciones financieras de las empresas floricultoras. Las entidades gubernamentales manifestaron su disposición para continuar evaluando instrumentos que permitan atender las necesidades del sector.

La presidenta de Asocolflores, Laura Valdivieso Jiménez, destacó la apertura del Gobierno para construir soluciones conjuntas y enfatizó que el objetivo central es preservar la capacidad productiva y exportadora de una industria que ha posicionado a Colombia como el segundo exportador mundial de flores.