Gobierno decretará emergencia económica por El Niño para aliviar deuda agropecuaria

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, confirmó que el próximo lunes el Gobierno nacional declarará la emergencia económica para atender los efectos del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario.

Dijo que la medida, que se expediría mediante decreto, y que busca intervenir la cartera crediticia del agro, valorada en 55 billones de pesos, congelando las deudas de los productores por tres o cuatro meses y reperfilarlas a dos años, como parte de un paquete de alivio a siete sectores exportadores que generan 11.000 millones de dólares anuales.

Dangond explicó que la declaratoria responde a la necesidad de proteger la producción frente a las sequías y la variabilidad climática asociadas a El Niño, en medio de un debate de control político en el Congreso.

“Nosotros tenemos cinco cosas: educar, llevar transferencia de conocimiento y capacitar a los pequeños productores para que hagan las cosas bien y sean rentables: aumentar la producción agrícola; sustituir el sistema de crédito para que le llegue al pequeño productor; financiar a largo plazo la mecanización y el riego; y ponerle orden a la política de tierra”, explicó el ministro.

Las cinco prioridades:

● Capacitar al productor: llevar conocimiento, tecnología y formación para mejorar las prácticas y hacer más rentables las actividades del campo.

● Producir más: ampliar en 1,5 millones de hectáreas el área productiva durante los próximos cuatro años y fortalecer la producción nacional.

● Facilitar el crédito: buscar nuevas formas para que la financiación llegue a los pequeños productores, con el respaldo de entidades, industrias y compradores.

● Financiar riego y mecanización: ofrecer créditos de largo plazo para que los productores puedan acceder a maquinaria, sistemas de riego y mejores herramientas de trabajo.

● Entregar tierra con condiciones para producir: continuar con la adjudicación de tierras, acompañándola de formalización, proyecto productivo, tecnología y crédito.

El ministro también destacó las Escuelas de Emprendimiento Rural, una iniciativa dirigida a formar a jóvenes de los territorios en buenas prácticas agrícolas, costos, comercialización y formulación de proyectos. La propuesta contempla el trabajo conjunto de entidades como la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), AGROSAVIA, Finagro y el Banco Agrario para estructurar y financiar estas iniciativas.