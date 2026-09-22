Cafeteros recibirán mejor pago por café pasilla ante impactos del fenómeno de El Niño

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) anunció un ajuste en el precio de compra de la pasilla contenida en el café pergamino, con el propósito de proteger los ingresos de los productores afectados por las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

El valor de la pasilla pasará de 10.000 pesos a 12.000 pesos por kilogramo, medida que comenzó a regir en las últimas 24 horas y que busca compensar las afectaciones que la sequía ha generado sobre la calidad del grano. Además, la Federación reconocerá hasta 30 granos brocados como si fueran café excelso dentro de todos sus programas de compra.

La decisión hace parte de un conjunto de acciones implementadas por la FNC para enfrentar los efectos del fenómeno climático. Desde el segundo trimestre del año, el gremio ejecutó un plan preventivo enfocado en la nutrición del suelo y la protección de los ingresos de los productores, incluyendo un programa de fertilización financiado con recursos del Fondo de Estabilización de Precios del Café (FEPC) por 40.000 millones de pesos.

El gerente general de la Federación, Germán Bahamón, advirtió que el fenómeno de El Niño representa una amenaza que impactará a los 23 departamentos cafeteros del país durante varios meses, razón por la cual se adoptaron medidas anticipadas para mitigar sus efectos.

La pasilla corresponde a una fracción del café que no alcanza los estándares requeridos para la exportación directa, pero que tiene una importante demanda en el mercado nacional para abastecer a la industria local. Con el nuevo esquema de compra, los caficultores recibirán un mayor reconocimiento económico por los granos afectados por la sequía.

La Federación destacó que el ajuste fortalece la política de Garantía de Compra, con la que busca asegurar que los productores obtengan el mejor precio posible por su cosecha en medio de las dificultades generadas por las condiciones climáticas.