Mercados campesinos buscan consolidarse en el Cesar como plataforma para productores rurales
Curumaní y Becerril avanzan en una estrategia para fortalecer la comercialización directa de productos agropecuarios y mejorar los ingresos de las familias campesinas
Los mercados campesinos siguen ganando protagonismo como una herramienta clave para impulsar la economía rural en Colombia. En el departamento del Cesar, las autoridades locales y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) trabajan en la institucionalización de estos espacios con el objetivo de consolidar puntos permanentes de venta directa para los productores de los municipios de Curumaní y Becerril.
La iniciativa se enmarca en los lineamientos de la Ley 2046 de 2020, norma que fortalece los canales de comercialización de los productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, promoviendo una mayor participación de los campesinos en los mercados locales y regionales.
De acuerdo con la estrategia, los productores de café, cacao, aguacate y plátano podrán ampliar sus oportunidades de negocio al comercializar directamente sus cosechas con los consumidores, reduciendo la intermediación y mejorando sus posibilidades de generar ingresos.
Durante encuentros entre representantes de la ADR y las administraciones municipales, también se analizaron proyectos productivos en marcha y se exploraron nuevas acciones de apoyo orientadas a fortalecer la producción, agregar valor a los productos agrícolas y ampliar los canales de comercialización.
Según la entidad, esta articulación institucional busca generar condiciones más estables para la venta de productos rurales, permitiendo que los campesinos accedan a mayores oportunidades económicas sin abandonar sus territorios. Asimismo, se espera que la consolidación de los mercados campesinos contribuya al desarrollo económico local, impulse la producción agropecuaria y fortalezca la seguridad alimentaria en la región.
Luis Enrique Hurtado
Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...