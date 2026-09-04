Falleció subdirector de Comfanorte

Cúcuta

En las últimas horas se conoció el deceso del subdirector administrativo y financiero de la Caja de Compensación Comfanorte Javier Gómez Gutiérrez.

El funcionario se encontraba recluido en una clínica privada de la ciudad luego de ser objeto de una acción violenta cuando se desplazaba por el sector de San Mateo en la ciudad y se presentó una situación de inseguridad, donde un hombre a bordo de una motocicleta le dispara en varias ocasiones.

En medio de esa situación, la víctima por sus propios medios se desplazó hasta el centro médico para recibir atención por los tres impactos de arma de fuego que había recibido en su contra.

Desde ese momento ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos y luego de veintitrés días falleció por la gravedad que le provocó una de sus heridas en el tórax.

Mientras las autoridades siguen buscando al responsable de este hecho violento, en la familia Comfanorte hay tristeza por la partida de uno de sus trabajadores, de quien manifiestan como una buena persona, generosa y de grandes valores.