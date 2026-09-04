Estos son los municipios que estarán sin energía eléctrica durante este 4 de septiembre en Córdoba

Estos son los 10 municipios que estarán sin energía eléctrica durante este 4 de septiembre en Córdoba. Foto: EPM.

Montería

La empresa Afinia informó que este viernes, 4 de septiembre, diez de 30 municipios de Córdoba estarán sin el servicio de energía eléctrica por más de 5 horas debido a “labores de mantenimiento” programadas en el departamento.

El cronograma de las zonas que vivirían una nueva jornada de suspensión son las siguientes:

Viernes 4 de septiembre:

San José de Uré: “se ejecutarán actividades de renovación, mantenimiento de equipos de red y de poda técnica preventiva, que requieren la interrupción del servicio entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., en la zona urbana y rural de este municipio”, detalló Afinia.

Ayapel: Los Cedros, finca El Mirador, finca El Paraíso, finca Anaconda, finca La Desa, finca La Botellita, finca El Mosquito, finca Sevilla, finca La Palmera, finca La Comarca y El Cedro. La suspensión se ha previsto a partir de las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Montelíbano: las poblaciones Viera Abajo, finca Coquera, finca La Comedia y finca El Deseo. Estas comunidades estarían sin el servicio desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Montería: se suspendería la energía a partir de las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., en la calle 36w entre las carreras 1a w y 2w del sector Magdalena; de 10:10 a. m. a 12:50 p. m., en la calle 21w con carrera 3aw del barrio Río de Janeiro y la calle 31aw entre las carreras 1aw y 2w del barrio Campo Alegre; y de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., en la carrera 15e entre las diagonales 38 y 39 del barrio La Floresta.

Otros puntos que estarán sin energía son el barrio Caribe, carrera 22 entre las calles 25 y 28 del barrio Pasatiempo y las poblaciones Loma Grande, Las Pulgas, El Charcón, Besito Volao, Toledo, Los Pericos, La Granjita, El Cerrito, Las Mojarras, Palma de Vino, Las Palmas, Las Lamas, La Coroza Argentina, El Doce, Chispas Palmitas, San Martín, San Martín de La Fuente, La Victoria, Plaza Hormiga, San Jacinto, Buenos Aires y La Manta; y de 9:10 a. m. a 5:10 p. m., las poblaciones Mata Pita, finca Santa Cruz y Su Teatro.

San Carlos: Carrizal, Cienaguita, Ñame Crudo, Nuevo Paraíso, Pital Arriba, Belén, Los Caños, Gorgona, Calle Larga, Cienaguita y Campamento. Estas comunidades no tendrán servicio de energía eléctrica a partir de las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Ciénaga de Oro: “entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., se realizarán labores de renovación de elementos de red y de poda técnica preventiva, tiempo que estarán sin fluido eléctrico las poblaciones Romero, Los Cocos y Campito Nuevo”, puntualizó la empresa.

Planeta Rica: se ejecutarían actividades de poda técnica preventiva, mantenimiento y renovación de elementos de red, que demandarían la suspensión de la energía de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., desde la calle 5 hasta la calle 8 entre las carreras 7a y 12 de los barrios El Prado y San José y desde la calle 8 hasta la calle 10 entre las carreras 9 y 16 del barrio Los Ángeles; y de 8:40 a. m. a 4:40 p. m., en la población Aguas Blancas.

Sahagún: Salguerito, Catalina, Las Llanadas, Sabaneta, Escobar, El Colorao, Escobalito, Palo Quemao y El Jardín. Estas zonas estarían sin fluido eléctrico desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

San Pelayo: Rosa del Valle, El Abanico, Las Tinas, La Lucha, finca Villa María, Santa Fe, San Jacinto, Las Lomas y La Mojosa. La suspensión se presentaría entre las 9:10 a. m. y las 5:10 p. m.

Cereté: las poblaciones Las Panelas, Cazuelas, Cuero Curtido, Tres Marías, Nuevo Reino y Galilea estarán sin servicio desde las 9:10 a. m. hasta las 5:10 p. m.

Sábado 5 de septiembre:

Para el sábado 5 de septiembre se han programado suspensiones en algunos sectores de Montería, Los Córdobas, Canalete y Puerto Libertador.

Domingo 6 de septiembre:

Se suspenderá el servicio en algunos sectores rurales de Montería, San Carlos, Valencia y Tierralta.