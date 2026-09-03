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03 sep 2026 Actualizado 23:14

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Soldado habría disparado contra compañeros en base militar de Casanare: dos muertos

El Comando de la Décima Sexta Brigada informó que activó los protocolos correspondientes y coordinó con las autoridades los actos urgentes

Soldados Ejército

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Un soldado habría accionado su arma de dotación contra cuatro de sus compañeros en medio de un hecho de intolerancia ocurrido en la mañana de este jueves 3 de septiembre en la Base Militar de Cupiagua, en Aguazul, Casanare. Todos los uniformados involucrados pertenecen al Batallón de Infantería N.° 44.

Como consecuencia del hecho, dos soldados murieron y otros dos resultaron heridos. Estos últimos recibieron atención inicial y fueron trasladados a un centro hospitalario de la región para recibir atención médica especializada.

El Comando de la Décima Sexta Brigada informó que activó los protocolos correspondientes y coordinó con las autoridades los actos urgentes y las labores investigativas para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el hecho.

El Ejército señaló que colaborará con las autoridades judiciales para esclarecer lo sucedido y expresó sus condolencias a las familias de los dos militares fallecidos.

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