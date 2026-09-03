Soldado habría disparado contra compañeros en base militar de Casanare: dos muertos
El Comando de la Décima Sexta Brigada informó que activó los protocolos correspondientes y coordinó con las autoridades los actos urgentes
Un soldado habría accionado su arma de dotación contra cuatro de sus compañeros en medio de un hecho de intolerancia ocurrido en la mañana de este jueves 3 de septiembre en la Base Militar de Cupiagua, en Aguazul, Casanare. Todos los uniformados involucrados pertenecen al Batallón de Infantería N.° 44.
Como consecuencia del hecho, dos soldados murieron y otros dos resultaron heridos. Estos últimos recibieron atención inicial y fueron trasladados a un centro hospitalario de la región para recibir atención médica especializada.
El Comando de la Décima Sexta Brigada informó que activó los protocolos correspondientes y coordinó con las autoridades los actos urgentes y las labores investigativas para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el hecho.
El Ejército señaló que colaborará con las autoridades judiciales para esclarecer lo sucedido y expresó sus condolencias a las familias de los dos militares fallecidos.