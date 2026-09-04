Después de tres décadas, recuperan dos cuerpos en cementerio de Colombia, Huila, durante búsqueda

Neiva

Después de más de 30 años de incertidumbre, dos familias podrían estar cerca de conocer el destino de sus seres queridos desaparecidos. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó dos cuerpos durante una intervención realizada en el cementerio municipal de Colombia, Huila.

Según Diego Sevilla, coordinador de la UBPD, afirmo que “el procedimiento forense se extendió durante una semana y estuvo marcado por las difíciles condiciones del terreno. La compactación y dureza de la tierra complicaron las labores de excavación, pero todo el equipo especializado logramos ubicar y recuperar los restos con apoyo de información suministrada por los habitantes de la zona”.

Ahora comienza una nueva etapa para establecer la identidad de las personas encontradas y lograr que puedan ser entregadas a sus familias. La entidad reiteró que cualquier dato sobre posibles lugares de inhumación puede ser determinante y aseguró que los aportes de la comunidad pueden entregarse de manera confidencial.

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Las labores de búsqueda continuarán en diferentes municipios del departamento, tanto en cementerios como en zonas rurales. En Aipe, por ejemplo, la Unidad adelanta una intervención tras una investigación de más de un año, con la hipótesis de que podrían existir entre 15 y 17 cuerpos de personas no identificadas, posiblemente víctimas del conflicto.