Capturan en zona rural de Neiva a hombre requerido por Interpol y España

Neiva

Kevin Duván Suárez Suaza, conocido como ‘Duvancito’, fue localizado y retenido por la Policía Nacional en zona rural de Neiva, luego de ser requerido mediante Notificación Roja de INTERPOL a solicitud de las autoridades de España.

El ciudadano colombiano es señalado por su presunta participación en una agresión sexual ocurrida en enero de 2025 en Madrid, España, según el requerimiento internacional.

Tras su ubicación, Suárez Suaza quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan los trámites correspondientes.

Las autoridades deberán adelantar el procedimiento judicial y diplomático para la expedición de la orden de captura con fines de extradición, conforme a los términos establecidos por la ley.