Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 sep 2026 Actualizado 16:37

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Neiva

Capturan en zona rural de Neiva a hombre requerido por Interpol y España

El procedimiento se cumplió tras un requerimiento internacional de las autoridades españolas.

Kevin Duván Suárez Suaza, conocido como ‘Duvancito’. Foto Relacionada

Kevin Duván Suárez Suaza, conocido como ‘Duvancito’. Foto Relacionada

Kevin Duván Suárez Suaza, conocido como ‘Duvancito’. Foto Relacionada

Valentina Gasca

Neiva
Añadir Caracol Radio en Google

Neiva

Kevin Duván Suárez Suaza, conocido como ‘Duvancito’, fue localizado y retenido por la Policía Nacional en zona rural de Neiva, luego de ser requerido mediante Notificación Roja de INTERPOL a solicitud de las autoridades de España.

El ciudadano colombiano es señalado por su presunta participación en una agresión sexual ocurrida en enero de 2025 en Madrid, España, según el requerimiento internacional.

Tras su ubicación, Suárez Suaza quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan los trámites correspondientes.

Las autoridades deberán adelantar el procedimiento judicial y diplomático para la expedición de la orden de captura con fines de extradición, conforme a los términos establecidos por la ley.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir