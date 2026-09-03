Capturan en Bogotá a presunto sicario de la Comisión Rodrigo Cadete

Neiva

Fue capturado Everson Daniel Zambrano, alias “Brayan”, en la localidad Antonio Nariño, en Bogotá, señalado de pertenecer a la Comisión Rodrigo Cadete, estructura armada alineada con el grupo de alias ‘Calarcá’. El hombre tenía una orden judicial por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Según la investigación, “Brayan” tendría cerca de dos años de trayectoria criminal y se habría trasladado a la capital del país para evadir a las autoridades. Allí trabajaba como domiciliario, mientras investigadores del Huila seguían sus movimientos hasta establecer su ubicación y hacer efectiva la orden judicial.

El capturado estaría relacionado con una incursión armada ocurrida el 24 de febrero de 2025 en el asentamiento Sanja de Lión, en Garzón, donde fueron asesinadas dos personas. Además, estaría vinculado a un hecho ocurrido el 14 de octubre de 2024 en la vereda El Líbano, de Suaza, donde otras dos personas fueron asesinadas en un establecimiento público.

Las investigaciones adelantadas por las autoridades también han permitido avanzar en la identificación de los responsables de estos hechos. Tres de los seis presuntos integrantes que habrían participado en la incursión armada de Garzón ya fueron detenidos por las autoridades. Según el coronel Diego Edixon Mora, comandante de la Policía Huila, “Brayan” también “habría participado en citaciones y acciones extorsivas contra diferentes gremios del departamento”.