Hamilton y Zaider vuelven a unirse en ‘Quién Me Mandó?’, una canción del amor a distancia

Hamilton y Zaider vuelven a encontrarse musicalmente en ‘Quién Me Mandó?’, una colaboración que reúne nuevamente a dos artistas de Cartagena y continúa la conexión que ya habían mostrado con ‘Madrid’.

La canción nace desde el Caribe colombiano y explora una historia relacionada con los amores que deben enfrentarse a la distancia y las fronteras. Su narrativa gira alrededor de esas relaciones en las que migrar implica encontrar un nuevo lugar, pero también tomar decisiones sobre la persona que queda atrás.

‘Quién Me Mandó?’ plantea una situación en la que la distancia no necesariamente es el motivo de una separación. La historia parte de la posibilidad de que, al comenzar una nueva vida en otro lugar, una de las personas decida no continuar el camino junto a quien estaba dispuesto a cruzar cualquier frontera por amor.

Dos artistas de Cartagena que vuelven a encontrarse

El lanzamiento representa un nuevo encuentro entre Hamilton y Zaider después de su colaboración en ‘Madrid’, una canción que marcó la conexión entre ambos artistas.

Hamilton, conocido como el AfroRockStar, ha construido su propuesta musical alrededor de sonidos afrocaribeños y de una identidad vinculada con Cartagena. Su trabajo busca llevar los sonidos y la esencia del Caribe colombiano a audiencias cada vez más amplias.

El artista llega a este lanzamiento después de un periodo de crecimiento en su carrera. Recientemente fue seleccionado por Forbes Colombia para integrar su edición 30 Under 30 2026 y protagonizar su portada. También fue elegido como el único colombiano de YouTube Foundry 2026 y participó como opening act de la gira estadounidense de Ryan Castro, con presentaciones en 16 ciudades de Estados Unidos.

La producción de ‘Quién Me Mandó?’ estuvo a cargo del productor colombiano Golden, nominado a un Grammy Anglo y quien ha trabajado junto a artistas como Myke Towers, además de haber participado en proyectos relacionados con Ronaldinho.